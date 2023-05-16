阿根廷通脹飆至109%外匯儲備見底　政府急救經濟冀挽民望

2023年是阿根廷的選舉年。政府5月14日宣布一連串措施來控制飆升的物價及穩定貨幣披索的匯價，希望在10月大選前扭轉經濟形勢，以挽回過去失去的民心。



阿根廷自2018年陷入經濟危機以來，一直未有完全恢復過來，它此後每年的通貨膨脹率大多時候處於50%以上，今年4月更達108.8%。用在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）從事短租公寓管理的當地人馬澤伊（Guido Mazzei）的話來說：「物價每天都上漲這麼多，到頭來，你根本不知道每件東西的價值是多少」。

馬澤伊表示，他們購物永遠不會只去一個地方，而是會前往5或6間超市比價（格價），「這就像在尋寶，一個地方買洗滌用品，另一個地方買雞蛋……到最後，你只管付錢，因為你不知道這是貴還是便宜。」

由總統費爾南德斯（Alberto Fernández）領導的執政聯盟正努力在8月的初選及10月大選前降低物品價格。

阿根廷經濟部14日宣布新一輪緊急措施，包括16日起生效的央行加息。部門未有詳細闡述有何措施，僅稱未來數天會再宣布更多措施，以及央行將加大對外匯市場的干預力度和加大實施本幣貶值計劃。路透社引述經濟部官員稱，措施還包括把基準利率提高600個基點至97厘。

阿根廷外匯儲備也快耗盡。英媒14日報道指，阿根廷2月時淨外匯儲備為約42億美元，阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）試圖說服國際貨幣基金組織（IMF）提前支付貸款，也預計29日訪問中國，尋求未來在對華貿易中更多地使用人民幣。