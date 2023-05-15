美媒：中國望鋪路習近平拜登11月三藩市APEC峰會單獨會面

美媒5月15日報道分析，美中最近恢復對話的驅動力之一，是定於11月在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，同時稱北京希望為中國國家主席習近平出席該會議並與美國總統拜登（Joe Biden）單獨會面鋪平道路。



據《華爾街日報》星期一（5月15日）報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上週在維也納與中共政治局委員、中央外辦主任王毅進行了超過八小時的會談。同時，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也與中國外長秦剛和商務部長王文濤在北京會面。

報道引述中國暨南大學國際關係學教授陳定定分析，上週的會晤對於打破過去幾個月的僵局非常重要。他表示，美中都希望穩定兩國關係，雙方都不希望關係繼續惡化，問題是如何做到這一點。

截至目前，北京在氣球事件後一直擱置美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華事宜的重新安排。報道引述一位美國官員說，關於重新安排的布林肯訪華行程可能何時成行，沙利文和王毅未討論具體日期。另外，中美兩國政府均已討論了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財政部長耶倫（Janet Yellen）可能訪華之行。

《華爾街日報》報道分析，對北京方面來說，美中恢復對話的驅動力之一是定於11月在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會；相關中國官員表示，北京希望為習近平出席該會議並與拜登進行單獨會面鋪平道路。

拜登早前告訴記者，在安排與習近平對話方面已經取得進展，但未透露兩人何時可能對話。這兩位領導人上一次會晤是在去年11月於印尼峇厘島二十國集團（G20）主要經濟體峰會前，那是拜登就任美國總統以來兩人的首次面對面會晤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

