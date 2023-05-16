厄立特里亞總統訪華晤習近平　讚中國「偉大國家」

東非國家厄立特里亞（Eritrea）總統阿弗韋爾基（Isaias Afwerki）對中國進行國事訪問期間，5月15日與中國國家主席習近平會晤。他說，中國是偉大的國家，新中國成立以來，從一窮二白崛起成為世界大國，為人類和平與發展作出傑出貢獻。



根據新華社，習近平15日下午在北京的人民大會堂與阿弗韋爾基舉行會談。習近平指，中國和厄立特裏亞傳統友誼深厚，24日將迎來建交30周年紀念日，中方從戰略高度和長遠角度看待和發展中厄關係，是厄方可信賴的朋友。

習近平說，面對當前充滿不穩定性、不確定性的國際形勢，發展好中厄關係不僅符合兩國共同和長遠利益，也對維護地區和平和國際公平正義具有重要意義。

阿弗韋爾基稱，中國始終佔據道義制高點，為解決世界面臨的挑戰提出中國方案，在國際上主持公平正義，鼓舞着那些尋求獨立和發展的發展中國家，任何遏制打壓中國發展的企圖都必將失敗。

他還說，當前國際秩序演變處於關鍵時期，非洲國家仍面臨霸權主義和各種不公平不公正待遇，國際社會更加期待並相信中國將為人類發展進步和國際公平正義作出更大貢獻，厄方希望同中方加強合作，相信厄中戰略夥伴關係將助力厄實現國家經濟社會發展。