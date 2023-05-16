朱利亞尼爆性醜聞　前助理興訟指控「強迫口交」且在特朗普來電時

美國紐約前市長、前總統特朗普（Donald Trump）的前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）捲入性醜聞，他的前助理鄧菲（Noelle Dunphy）5月15日向法院提出訴訟，指控朱利亞尼濫權，包括多次施壓強迫她口交，甚至曾在朱利亞尼與特朗普通電話的時候。鄧菲索償1000萬美元（約7800萬港元）。



78歲的朱利亞尼透過發言人表示強烈及完全否認這些指控，並稱指控帶有「純粹騷擾和勒索企圖」。

鄧菲現年43歲，自2019年1月擔任朱利亞尼的助理，職位是商業顧問，朱利亞尼當時是特朗普的私人律師。

她2023年5月15日在紐約法院提出民事訴訟，指控朱利亞尼「濫用權力、範圍廣泛的性侵害和性騷擾、拖欠薪資和其他不當行為」。

根據訴訟狀，鄧菲指朱利亞尼曾向她表示，滿足他的性需求是工作要求之一。

她指朱利亞尼經常提出口交的要求，並且是在他用免提電話接聽知名朋友、客戶來電的時候，這些知名人士包括了特朗普。

訴訟狀寫道「朱利亞尼告訴鄧菲，他喜歡在通電話期間做這種行為，因為這讓他『覺得自己像克林頓（Bill Clinton）』。」克林頓即曾捲入性醜聞的美國前總統。

要求裸體工作

鄧菲並指控朱利亞尼經常要求她裸體工作、穿比基尼工作，或是穿上他所買的帶有美國國旗的短褲。

訴訟狀又指朱利亞尼時常在床上打視像通話給鄧菲，然後很明顯是在白色被單下「撫摸」自己。

訴訟狀又附有一些鄧菲指是與朱利亞尼的短訊對話截圖，圖內朱利亞尼疑似發出「我發夢想到你」、「我能與你一起洗澡嗎？」、「早晨我的愛，嘗試打電話。」等短訊。

鄧菲提出的其他爆炸指控還包括朱利亞尼經常飲醉酒與吃偉哥（Viagra）、拖欠本承諾給她的100萬美元薪資，又發表涉種族主義、性別歧視和反猶太主義的言論等。

朱利亞尼否認指控。