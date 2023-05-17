百度CEO李彥宏：有信心「文心一言」不會在敏感話題上犯錯

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏5月16日表示，百度公司擁有根據中國當局監管要求定制搜索引擎方面的經驗，因此有信心其人工智能（AI）驅動的聊天機械人不會在「重要和敏感話題」上犯錯。



在與分析師的電話會議上，李彥宏指百度正在等待政府批准，然後再推出其類似 ChatGPT 的聊天機械人「文心一言」。「對於重要和敏感的話題，我們必須確保人工智能不會產生幻覺。」他表示，行業監管尚未最終確定，公司將隨著發展不斷更新戰略。

李彥宏強調，百度在中國經營搜索引擎業務已有 20 多年，對中國文化和監管環境有著豐富的經驗。相反沒有相關經驗，以及缺乏與監管機構密切合作的公司，將會面臨重大挑戰。”

國家互聯網信息辦公室4月11日已公布《生成式人工智能服務管理辦法》草案，強調透過人工智慧技術生成內容必須符合社會主義核心價值觀，不得包含顛覆國家政權、推範社會主義制度、煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。

李彥宏認為，當局這些措施將有利於百度。他相信監管機構會在早期階段積極參與生成式人工智能，從而提高進入門檻，百度已為此做好準備。

路透社測試發現，文心一言拒絕回答廣泛的政治問題，尤其是與中國政府領導人有關的問題。