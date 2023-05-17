拜登決定赴日出席G7峰會　推遲訪澳洲　提早回國處理債務上限

美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）5月16日宣布，總統拜登（Joe Biden）會在17日啟程前往日本，準備在廣島出席七國集團（G7）峰會，但他決定推遲訪問巴布亞新幾內亞和澳洲，以提早回國處理債務上限問題。



路透社報道，柯比指拜登會在17日赴日，並在19日出席一連三天的G7峰會，期間將與印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤。

拜登原定在G7峰會後轉到巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）短暫訪問，之後到澳洲出席由美、澳、日、印度組成的「四方安全對話」（Quad）會面，不過柯比稱華府正再審視拜登的行程，但強調對方正適當安排優先次序。

白宮其後宣布，拜登會在21日G7峰會結束後提早回國，並已經與阿爾巴尼斯通話，交代推遲訪問一事，另外華府亦已知會巴布亞新幾內亞方面相關決定。

美國財政部估計，如果國會不提高債務上限，美國或最快在6月1日債務違約。報道引述消息人士指，拜登16日與共和黨的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就提升債務上限的談判中，可能討論低收入人士福利計劃的新工作要求，後者強調，華府需要削減支出，共和黨才會接受提升債務上限方案。