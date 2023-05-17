中國籍遠洋漁船印度洋傾覆39人失聯繫　習近平要求全力開展救援

中國國家主席習近平5月17日對一艘中國籍遠洋漁船在印度洋中部海域傾覆作重要指示。



蓬萊京魯漁業有限公司所屬中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」16日上午3時左右在印度洋中部海域傾覆，船上39人失聯，其中中國籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。截至目前，暫未發現失聯人員，搜救工作正在進行中。

習近平在意外發生後作出重要指示，要求農業農村部、交通運輸部和山東省立即啟動應急響應機制，核實情況，增派救援力量，協調國際海上搜救援助，全力開展救援，還要進一步加強遠洋作業安全隱患排查和風險預警，確保人民群眾生命財產安全。

他亦要求中國外交部和有關駐外使館要加強與當地相關方面聯繫，協調做好搜救工作。

國務院總理李強也作出批示，要求農業農村部及交通運輸部抓緊協調有關方面力量全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡，要進一步加強海上漁船等安全管理，落實防範措施，確保海上運輸和生產安全。

新華社報道，按照習近平指示和李強要求，農業農村部、交通運輸部和山東省已啟動應急響應機制，全力組織包括「魯蓬遠漁018」船和中遠海運「遠福海」輪在內到達失聯海域開展救援，另有相關救援力量正趕赴失聯海域。中國海上搜救中心把資訊通報相關國家後，包括澳洲在內國家的海上搜救力量正在現場搜救。

報道指，中國外交部已啟動領事保護應急機制，迅速部署駐澳洲、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼及菲律賓等國的使領館，協調駐在國相關方面積極搜救。