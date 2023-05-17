高超音速都突破不了？　愛國者導彈系統如何贏得美譽｜新聞背後

俄軍5月16日晚向基輔發射多枚導彈攻擊，基輔啟動防空系統，其中包括了歐美提供的愛國者導彈防禦系統（Patriot），攔截來襲導彈。烏軍近日多次聲稱愛國者導彈成功攔截俄軍攻擊，即管俄軍使用高超音速導彈匕首（Kinzhal）也無法突破。愛國者導彈防禦系統到底是什麼？為何如此獲得烏克蘭的高評價？



在16日的攻擊中，烏克蘭聲稱攔截了18枚來襲的俄軍導彈，包括6枚匕首高超音速導彈。俄方則反駁來襲的導彈是烏軍聲稱的3倍，還稱俄軍擊中了愛國者導彈防禦系統。美國則表示正評估愛國者導彈系統的受損狀況，看來俄軍所稱的說法是真的。

圖為5月16日，烏克蘭基輔正使用導彈防禦系統，攔截來襲的俄軍導彈。（Reuters）

愛國者導彈防禦系統是由3套配置組合而成的防空系統，包括了雷達裝置、控制室及發射車。雷達裝置會把偵測到的數據傳送至控制室分析，在發現導彈來襲時協助鎖定目標，再傳送資訊讓發射車展開導彈防禦。3套系統能獨立運作，且都搭載在車輛上可自由移動。

第一代的愛國者導彈系統在1984年服役，在1990年爆發的波斯灣戰爭中，愛國者導彈系統驗證了攔截彈道導彈的可行性，開展導彈攔截導彈的防禦軍事方向。愛國者導彈系統發展至今，有PAC-3和PAC-2兩種，在2003年的伊拉克戰爭中，愛國者導彈系統展示了其可靠性，攔截了大部分的攻擊。

然而今天愛國者導彈系統面對的，是更先進的高超音速導彈。與彈道導彈、傳統導彈及火箭彈不同，高超音速導彈飛行速度非常快，且在高速飛行期間保有一定機動力，這與發射後基本只能依賴拋物線移動的彈道導彈不一樣，攔截困難得多。各國發展高超音速導彈的一個重要目的，就是要突破導彈防禦系統的防線。

俄軍對烏克蘭的步步進迫，這個矛與盾的對決將為這被譽為世界最強的導彈防禦系統，帶來嚴峻的考驗。