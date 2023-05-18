博雷利促歐盟成員增撥35億歐元　為烏克蘭提供軍援

歐盟消息人士5月17日表示，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）建議，歐盟各國政府應向「歐洲和平基金」（EPF）增撥35億歐元 ，以進一步為烏克蘭提供軍事援助。該基金至今已為烏克蘭提供約46億歐元援助。



路透社引述歐盟高級官員消息稱，由於該基金所剩無幾，博雷利已決定要求增加撥款。而歐盟外交政策部門希望，確保該基金有足夠的現金，來資助烏克蘭及其他國家的軍事援助。該官員強調，「歐洲和平基金」並非專門為烏克蘭而設，而是為歐盟可以隨時處理的任何衝突而設，因此必須補足資金。

由於歐盟預算不允許為軍事行動提供資金，因此該基金獨立於歐盟預算。該基金成立於 2021 年，原本是歐盟幫助發展中國家購買軍事裝備的一種方式。但在去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟很快便決定用它來向烏克蘭提供軍援，包括允許向烏克蘭供應武器彈藥的歐盟國家，可自該基金索回一部份費用。

另外，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan ）同日表示，預計即將在日本舉行的七國集團（G7） 領導人峰會上，與會領袖將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接觸。