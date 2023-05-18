聯合國歡迎黑海農產品出口協議延長60天

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對黑海港口農產品出口協議再延長兩個月表示歡迎。



古特雷斯5月17日在紐約聯合國總部的記者會上表示，俄羅斯確認繼續參與黑海港口農產品外運協議60天，形容這對全世界來說是好消息。

古特雷斯稱，這項協議以及俄羅斯和聯合國同時簽署的關於便利俄羅斯糧食和化肥出口的諒解備忘錄對全球糧食安全至關重要。根據協定，超過3000萬噸糧食得以出口。一些關鍵的糧食供應被送達世界上最脆弱的地區和人群，這其中有3萬噸小麥正在由世界糧食計畫署包租的船隻運往蘇丹。

古特雷斯表示，關於這一協議仍有事項懸而未決，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國的代表將繼續討論。他希望各方就協定的延長、擴大和改善達成一項全面協議。此前，他已致函俄羅斯、烏克蘭、土耳其三國總統，就這一問題提出建議。

2022年7月22日，在聯合國的牽頭下，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國共同簽署了黑海港口農產品外運協定，協定有效期120天。這項協議於2022年11月延長生效120天。在2023年3月商談續簽事宜時，俄方強調糧食和化肥出口依然受阻，只同意延長協議60天。這次續簽後，這項協議有效期將順延至7月18日。

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