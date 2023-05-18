李輝與澤連斯基會晤　就政治解決烏克蘭危機和中烏關係交換意見

中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭，中國外交部報道，李輝分別與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人會晤。



外交部指李輝與澤連斯基、葉爾馬克、庫列巴等人會晤，就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。雙方一致認為，習近平主席與澤連斯基總統的通話為中烏關係發展指明了方向，兩國應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。

李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，指化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。

烏方回應指很高興在烏中兩國元首通話後不久接待李輝特別代表訪烏。烏方重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用。歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。烏方始終奉行一個中國原則，願同中方共同努力，推動烏中關係不斷取得新的更大發展。