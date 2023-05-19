G7廣島峰會開幕在即　商家發售特色紀念品

日本廣島自星期五（5月19日）起一連三天舉辦七國集團（G7）峰會，主要地區都掛起G7橫幅營造歡迎氣氛。廣島是日本首相岸田文雄的家鄉，當地商家也為這次峰會售賣與G7峰會相關的禮品。有印上各國首腦的銅鑼燒，帶有七國國旗的名貴鋼筆和日本酒。就連當地的便利店，也售賣印 峰會標誌的甜品和便當。



廣島車站內的一店家老闆滿有期待的說：「上次G7伊勢志摩峰會後，美國總統奧巴馬（Barack Obama）訪問廣島。後來，外國遊客激增。這次峰會有更多領導人到來，我們也希望帶來更好的效果！」

G7峰會能為廣島吸引更多遊客

2016年，日本在三重縣伊勢志摩峰會時，後來為當地帶來的更多遊客。根據廣島縣發表的數據，G7峰會能為廣島吸引更多海內外遊客，預計營收將達到約81億日圓（約4.6億港元）。

關西大學教授宮本克洋以歷屆峰會舉行計算了經濟效益，統計加上保安費400萬億日圓以及各國要員酒店住宿等，能為廣島縣帶來923.95億日圓的總經濟效應。

據廣島報紙《中國新聞》報道，日本政府在當地花費的最高一筆費用是保安費，當局為實現高度維安，動用全國各縣的警察2.4萬人，人數為日本迄今舉行峰會中最多的一次。領導人將參訪的廣島和平紀念公園和著名景點宮島都處於高度戒備。當地旅遊聖地宮島，也因要招待與會領導人和隨團官員已封鎖。

峰會會場周圍 大批警察站崗

峰會會場王子飯店周邊不但有大批警察站崗，海上保安廳也出動監視船在酒店周邊海域進行高度戒備。

2022年夏天，前首相安倍晉三在奈良縣的選舉演講中被槍殺。不久前，岸田在和歌山縣參加競選活動發生爆炸事件後，日本當局將安全問題視為這次峰會的重中之重。

廣島一名婦女告訴《聯合早報》記者：「因為交通管制，學校都在會議開始前一天就停課。這對老百姓的生活雖然造成一定影響，但這是廣島第一次主辦這麼重要的的國際活動，我們期待峰會能取得成功。」

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