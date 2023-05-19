美國車主集體起訴汽車易被偷　Hyundai及Kia願付2億美元和解

TikTok和YouTube近年瘋傳名為「起亞挑戰」（Kia Challenge）的影片，示範只用一根USB充電線偷車的步驟，導致美國各地部份現代（Hyundai）和起亞（Kia）車輛失竊案飆升。美國有車主集體對2家汽車製造商提出起訴，指車輛在製造時沒有配備防盜裝置。雙方律師5月18日表示，已達成一項2億美元的和解協議。



代表車主的律師事務所Hagens Berman表示，和解協議價值超過 2 億美元，將涵蓋約900萬名美國車主，其中包括高達1.45億美元的報銷費用，用於為汽車被盜的消費者支付損失。現代和起亞表示，將賠償車主的保險免賠額、增加的保險費，以及其他與盜竊有關的損失。

據指出，和解協議涵蓋2011至2022年款的現代或起亞汽車，這些汽車配備傳統插匙轉動點火系統。車主可獲高達6,125 美元的車輛全損、最多3,375美元的車輛和個人財產受損賠償，以及與保險相關的費用。包括汽車租賃、使用出租車，或其他不在保險範圍內的交通費，也在賠償範圍。此外，車主可以獲得拖車費，以及因被盜車輛產生的罰單費用。

今年2月，2家汽車製造商表示，將為 830 萬輛沒有防盜裝置的美國汽車提供軟件升級，以遏止愈來愈多的汽車盜竊。根據和解協議，對於車輛無法升級安全軟件的客戶，將獲得最多300美元，用於購買軚盤鎖和其他防盜裝置。

除了消費者集體起訴，目前多個大城市亦已入稟起訴2家汽車製造商，包括密蘇里州的聖路易斯（St. Louis）、俄亥俄州的克利夫蘭（Cleveland）、加州聖地亞哥（San Diego ）等，認為2家公司無法解決偷車問題。