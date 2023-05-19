G7峰會︱岸田額外邀請8國參加　擬建立「團結陣線」但難成事？

七大工業國集團（G7）領袖峰會5月19至21日在日本廣島舉行，主辦國首相岸田文雄額外邀請另外8國參加。英國廣播公司（BBC）分析指，此舉是國際秩序迅速改變的證據，但無疑是議程棘手的跡象。



2023年的G7會議上，俄烏戰爭和中國是最大的議題。除了每年均出席的歐盟及聯合國外，岸田文雄特別邀請了澳洲、印度、巴西、南韓、越南、印尼、代表太平洋島國論壇出席的科克群島（Cook Islands）、及代表非洲聯盟出席的葛摩聯盟（Union of the Comoros）參加。

圖為5月19日，日本廣島和平公園。廣島舉行七國集團峰會。（Reuters）

BBC分析指出，此舉是無疑是議程棘手的跡象，也是國際秩序迅速改變的證據。G7成員國是世上最富裕的7個民主國家，日本、美國、英國、法國、德國、加拿大與意大利。但這些國家經濟實力正在減弱，根據國際貨幣基金（IMF）資料，1990年G7的GDP占全球一半，但現在僅接近30%。因此日本需要邀請更多國家，建立非僅限西方的聯盟。

岸田邀請的國家中，許多都是被稱為「全球南方」（Global South），即開發中的亞洲、非洲及拉丁美洲國家。岸田在過去18個月內進行16次海外訪問，地點包括印度、非洲、東南亞，都是為了結交這些國家。

岸田文雄最明確的目標之一，是在俄烏戰爭議題上展現出「團結陣線」，但這也是他所面臨的最大障礙之一。G7試圖對俄實施更多制裁，但能源及糧食成本上升，對新興經濟體的衝擊最大，許多參加的賓客不會喜歡這個舉動。印度由始至終拒絕向俄羅斯實施制裁，也是在俄烏戰爭中得益俄羅斯能源進口的國家；越南和印尼也是傳統與俄羅斯有緊密關係的國家。

而除了俄羅斯外，G7還希望借機會加強團結抗衡中國。G7憂慮台海局勢，也不滿中國的軍事野心。G7希望呼籲各國減少對中國的經濟依賴，但與俄羅斯一樣，「全球南方」多國與中國有緊密的經濟關係，就連G7自己也是，日本和歐美都視中國為最重要貿易伙伴之一。針對中國的聲明會比針對俄羅斯的要溫和得多，這不可避免會削弱岸田希望達成的「團結陣線」力量。