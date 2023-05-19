阿盟峰會｜澤連斯基籲支持烏和平方案　沙特稱準備好調解俄烏問題

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月19日抵達沙特阿拉伯吉達（Jeddah）出席阿拉伯國家聯盟峰會，他在會上呼籲各國支持烏克蘭提出的和平方案。沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）則談到沙特準備好調解俄烏問題。



路透社報道，穆罕默德在峰會開幕時表示「我們重申沙特準備好繼續調解俄羅斯與烏克蘭的努力，並支持所有旨在達至安全、以政治方式解決危機的國際努力。」

澤連斯基也在峰會上發言，他指部份國家、包括一些阿拉伯國家聯盟成員在內，選擇對俄羅斯非法吞併烏克蘭領土、囚禁部份烏克蘭人的事情「視而不見」，他指「我相信我們都能團結一致，把人們從俄羅斯監獄的牢房中解救出來。」

澤連斯基為何赴沙特？

這次是澤連斯基首度到訪沙特阿拉伯，他19日在Twitter發文表示，此行是要加強雙邊關係及烏克蘭與阿拉伯世界的聯繫。

他又談到在一系列議題如克里米亞和遭臨時佔領地區內的政治囚犯、人民歸國、和平方案、能源合作上，沙特都有着重要角色，「我們準備將我們的合作提升到一個新水平。」

根據烏克蘭總統府網站5月18日公布，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）接受了沙特AlHadath電視台訪問，他表示「對烏克蘭來說，重要是阿拉伯世界了解烏克蘭今天發生的事情真相，烏克蘭人1年多來如何對抗俄羅斯入侵…… 這場戰爭不是我們發起，侵略行為是針對我們的。」

他又談到澤連斯基倡導的和平方案，「這方案完全基於國際法和聯合國憲章原則。我們將強烈歡迎沙特和其他阿拉伯國家參加將舉行的和平峰會，屆時世界各地領導人將能找到解決方案結束戰爭，基於澤連斯基總統的和平方案。」

他並指在交換囚犯的重要事情上，沙特有着能協助釋放大量烏克蘭和其他國家公民的角色。

2022年9月，俄烏公布交換戰俘時，澤連斯基曾指中間牽涉土耳其與沙特的幫助。