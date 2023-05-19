波蘭副外長促中國施壓俄羅斯　李輝：中方勸和促談

波蘭副外長格爾維爾（Wojciech Gerwel）在5月19日會晤中國政府歐亞事務特別代表李輝，他促中國向俄羅斯施壓，以結束俄烏戰爭，又警告指中國軍援俄羅斯將對中歐關係產生「嚴重後果」。據中國外交部指，李輝表示中方關於烏克蘭危機的立場是一貫的，歸結起來就是勸和促談。



波蘭外交部在會後發表聲明稱，格爾維爾呼籲北京利用影響力，令俄羅斯結束戰爭。

聲明指，格爾維爾意識到中國作為聯合國安理會常任理事國的責任，表達出希望中國譴責俄羅斯侵略行為，向俄羅斯施加壓力，要求其重新遵守國際法原則。

關注中俄加強雙邊關係

聲明說，波蘭對中國表明希望加強與俄羅斯雙邊關係表達關切。

格爾維爾指，波蘭希望中國永遠不會承認俄羅斯吞併的烏克蘭領土，並警告指中國軍援俄羅斯將對中歐關係產生「嚴重後果」。

李輝：支持建立均衡歐洲安全架構

中國外交部隨後也公布李輝與格爾維爾舉行會談的消息。

外交部指，李輝表示烏克蘭危機擴大化、長期化不符合各方利益，中方希望戰火盡快平息，和談得以重啟。

他稱中方關於烏克蘭危機的立場是一貫的，歸結起來就是勸和促談，中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下堅實基礎。

他指波蘭是烏克蘭近鄰，也是中東歐地區重要國家，中方重視波蘭在地區事務中的重要作用，願同波蘭繼續就政治解決烏克蘭危機保持溝通，支持建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，為歐洲和平提供持久保障。