中國駐加拿大大使：促G7反躬自省

七國集團（G7）峰會正在日本廣島召開，中國駐加拿大大使館5月19日發布駐加大使叢培武接受彭博社專訪的內容，叢培武表示，中方強烈敦促七國集團深刻反躬自省，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。



中國駐加拿大大使館發文指，叢培武接受彭博社渥太華分社社長凱恩專訪，就G7峰會涉華議題等表明中方嚴正立場。

叢培武指G7代表不了西方世界，更代表不了整個國際社會，他指說到「經濟脅迫」，美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

他批評美國在全球搞脅迫外交，世界各國深受其害，發展中國家首當其衝，連美盟友夥伴也難以倖免。

叢培武又指如今美國正要求其盟友搞遏制中國發展的「小圈子」，強迫別國選邊站隊。美國應立即停止以國家安全為名行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，「我們強烈敦促七國集團深刻反躬自省，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。逆時代潮流搞陣營對抗，注定沒有出路。」

叢培武稱，中國從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」的說法完全是無稽之談，是對中方的污衊抹黑和基於意識形態的政治操弄。他指針對加方無理挑釁，中方採取對等反制措施，完全正當和必要，如加方繼續無理挑釁，肆意妄為，中方必將堅決有力回擊。