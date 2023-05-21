G7峰會︱澳洲總理贊同聯合聲明　支持與華貿易去風險化

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期天（5月21日）說，他支持七國集團（G7）的聯合聲明，當中強調需要減少對中國貿易的依賴。



G7星期六（5月20日）發布公報，表明希望與中國維持「建設性和穩定的」關係。他們強調，無意與中國脫鈎或「向內轉」，經濟韌性有賴於「去風險化和多元化」。

據路透社報道，「四方安全對話」（QUAD）星期六在七國集團（G7）峰會場邊開會。根據一份官方記錄，阿爾巴尼斯向媒體說，「我支持G7關於我們在亞太地區國際關係的公報。」

阿爾巴尼斯說，一段時間以來，澳洲對中國的活動表示關切，他這番話指的是澳洲軍機曾與中國軍機發生摩擦。澳洲國防部稱，一架中國戰鬥機曾於2022年5月在南海上空攔截一架澳洲軍機。

阿爾巴尼斯說：「我們過去已經表達了關切，我們將繼續這樣做。」他補充說：「我們需要做的是確保我們能增強本地區的和平、安全和穩定。」

G7峰會星期五（5月19日）開幕，除了成員國，也有8個客座國家與會，包含韓國、澳洲、印度、巴西，東盟（ASEAN）的越南與印尼，以及科摩羅（Comoros）和庫克群島（Cook Islands）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

