中國衛健委參與世界衛生大會　稱提案邀台灣參與只會再被挫敗

出席世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）的中國代表團20日在日內瓦舉辦媒體吹風會。中國國家衛生健康委副主任曹雪濤、中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團公使銜參贊楊志倫和國家衛生健康委新聞發言人胡強強出席吹風會並答記者問。



曹雪濤將率團參加21日開幕的第76屆世界衛生大會。他說，中國政府長期以來推進衛生健康國際交流合作，積極參與全球衛生治理，以實際行動推動構建人類衛生健康共同體。中國積極參與世衛組織等衛生領域國際組織和合作機制的工作，堅定支持世衛組織在全球衛生事務中發揮領導協調作用，主動分享中國衛生健康事業發展的最佳實踐。

他表示，中國積極推動建設「健康絲綢之路」，打造援外醫療新亮點。今年是援外醫療隊派遣60周年。60年來，中國向全球76個國家和地區累計派出了3萬人次中國醫療隊隊員，診治患者超過2.9億人次。

曹雪濤說，中國與國際社會攜手抗擊傳染病疫情，守護人類健康。2014年到2015年，中國先後派出臨床和公共衛生專家1200多人次，全力援助西非疫區國家控制伊波拉疫情。新冠疫情發生以來，中國與世衛組織及有關國家和地區保持密切溝通，及時公開透明通報疫情信息，深入開展疫情防控技術交流，毫無保留同各方分享抗疫中國經驗。

楊志倫在吹風會上表示，第76屆世界衛生大會即將召開，中方做出不同意台灣地區參加本屆世衛大會的決定，得到國際社會的廣泛支持。然而極少數國家站到絕大多數國家的對立面，再次拋出「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案。這份提案沒有任何新意，不過是故技重施、翻炒冷飯，除了破壞大會秩序、干擾大會議程之外，沒有任何意義。

楊志倫表示，涉台提案違反國際規則，特別是聯合國大會和世衛大會確認的一個中國原則；涉台提案缺乏事實依據，提案繼續炒作所謂「國際防疫體系缺口」問題，這一謊言在事實面前不攻自破；涉台提案沒有國際共識，自2017年中央政府中止台灣地區參加世衛大會的特殊安排以來，世衛大會已經連續6年拒絕涉台提案。今年這份提案的唯一出路就是被再次挫敗。

胡強強在吹風會上表示，中國大力發展衛生健康事業，人均預期壽命從新中國成立時的35歲增長到2021年的78.2歲，中國消滅了天花、脊灰、瘧疾等傳染病，主要健康指標居於中高收入國家前列。面對肆虐全球的新冠疫情，經過同心抗疫，中國取得疫情防控重大決定性勝利，新冠死亡率保持在全球最低水平。

胡強強表示，中國積極履行國際義務，密切同世界衛生組織和相關國家的友好合作。中國是世界衛生組織的初始成員國之一，始終支持世界衛生組織發揮領導作用。

據悉，中國代表團將全面參與本屆世界衛生大會70餘項議題審議，主要包括防範和應對突發公共衛生事件、全民健康覆蓋、非傳染性疾病以及2024—2025年規劃預算方案等。