布林肯抵巴布亞新畿內亞　將晤印度總理莫迪

印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國國務卿布林肯已抵達巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea），於星期一（5月22日）與太平洋島國領導人舉行會議，討論貿易、氣候變化和地區安全問題。



路透社報道，巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）星期天晚上到機場迎接莫迪，兩人星期一上午舉行雙邊會議。隨後，莫迪將與14位太平洋島國領導人舉行區域峰會。

布林肯預計將簽署一份美國和巴布亞新畿內亞的國防合作協議，下午他還將與太平洋島國領導人進行會議。

根據巴布亞新畿內亞政府星期一發表的一份聲明，布林肯將簽署一份國防合作協議和隨船觀察員協議（Ship Riders Pact），允許美國海岸警衛隊船隻與巴布亞新畿內亞人員一起在巴新專屬經濟區巡邏。

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）、薩摩亞總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mataʻafa）、瓦努阿圖總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）和新喀里多尼亞總統馬普（Louis Mapou）等太平洋島國領導人，於星期天抵達巴布亞新畿內亞。

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）和洲太平洋發展事務部長康羅伊（Pat Conroy）也將參加此次會議。

據當地媒體報道，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）也於星期天晚上抵達巴布亞新畿內亞。

本文獲《聯合早報》授權轉載

