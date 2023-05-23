俄羅斯總理米舒斯京訪中國　稱兩國將通過本幣結算提高金融獨立性

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月23日飛抵中國上海，展開一連2天的訪華之旅。他在上海出席俄中商務論壇時稱，俄羅斯和中國將通過本幣結算提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權。



應中國務院總理李強邀請，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）23日至24日訪問中國。

米舒斯京23日出席在上海舉行的俄中商務論壇時發言，邀請與會者參加6月14日開幕的聖彼得堡國際經濟論壇和俄羅斯國際工業展覽會（INNOPROM），「而在7月，我們在葉卡捷琳堡等着你們，俄羅斯國際工業展覽會，展會框架下還將舉辦第7屆俄中博覽會」。

與華能源領域合作仍是俄無條件優先事項

他表示，與中國的能源合作仍是俄羅斯無條件的優先事項，「我們無條件地優先考慮能源領域的夥伴關係。我們是對中國石油供應最多的國家。天然氣、液化天然氣和煤炭的出口也在穩步增長。」

米舒斯京說：「我相信，今年我們將能完成兩國元首確定的任務，讓兩國貿易額達到2,000億美元（約1.6萬億港元）。我相信，俄中協作加深和合作提升還將對加強我們兩國的經濟產生積極影響。」

他又形容北方海路是從亞洲到歐洲的最短航線，稱俄中合作的其他優先事項也包括擴大航空交通，以及還要更積極地利用北方海路的潛力。

米舒斯京也說：「機械製造的潛力巨大，尤其是對於燃料和能源綜合體。在這裏，我們可以討論先進技術在煉油和石化設備的研發和製造以及液化天然氣生產、運輸和儲存方面的應用問題。」

他還指俄羅斯和中國需要更加積極地促進彼此進入農產品市場和共同加強糧食安全，以及俄羅斯和中國集中資源以打造具有競爭力和物美價廉的商品非常重要，工業和技術合作具有特殊意義。

準備與華開展可再生能源領域新項目

米舒斯京在俄中商務論壇上指：「還有一個具有共同利益的戰略領域是核電，建造俄羅斯設計的反應堆。重要的是，所有相關協議都正得到精確執行。」

西方未能毀滅俄經濟

米舒斯京又稱，俄羅斯2022年遭受規模空前的制裁壓力，這些制裁的目的是摧毀俄羅斯經濟，讓國家貨幣崩潰並引發破壞性通貨膨脹，以及對普通人的生活水平造成打擊，但俄羅斯詆譭者所期望的事情都沒有發生，「我們不僅倖存下來，而且還在繼續逐步發展」。

米舒斯京訪華行程

根據來自俄羅斯政府消息的行程，米舒斯京23日飛抵上海後會出席俄中商務論壇，24日在北京度過，與中國國家主席習近平和中國國務院總理李強舉行會面。