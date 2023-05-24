英媒：英國前首相約翰遜再被指違反防疫規定　遭轉介警方

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）在新冠疫情期間被揭發違反防疫規定而引起爭議，當地傳媒5月23日報道，他被指另外違反有關措施，而遭內閣辦公室轉介警方調查。



路透社及天空新聞引述《泰晤士報》（The Times）指，負責監察政府運作的內閣辦公室在準備關於疫情的公開調查時，發現相關資料，於是轉介倫敦及泰晤士谷（Thames Valley）警方。

報道提到，根據官員的紀錄顯示，在疫情期間，曾在約翰遜的朋友曾到訪首相鄉間官邸契克斯（Chequers）。倫敦警方證實收到有關資料，並正在評估內容，但暫時並未正式展開調查。

接近約翰遜的消息人士稱，今次事件明顯是有政治動機，而且內閣辦公室在事前亦沒有知會他們。約翰遜的發言人則指出，他的律師曾去信內閣辦公室及國會特權專責委員會（Committee of Privileges），解釋有關活動是合法舉行，沒有違反任何防疫規定。

約翰遜曾在2020年6月封城期間，在首相府出席生日派對，結果遭警方罰款，令他成為首名被裁定違法的在任首相。他同時被國會的一個委員會調查有否在相關活動上，故意誤導國會。