中國駐美國大使履新　從謝鋒首次講話看中美博弈未來｜專家有話說

中國新一任駐美大使謝鋒5月24日清晨（北京時間）正式抵美履新，成為第十二任中國駐美大使。



在紐約機場，他與在場中外媒體及各界互動，用英文作了簡短演講，譯成中文約600字，幹練務實，言簡意賅，信息量大，字裏行間都是乾貨，非常值得琢磨，折射了處在風口浪尖、肩負外交重任的新任中國駐美大使的深度考量，更可從這篇到位的簡短講話中透析一些中美博弈的未來動向。



撰文：中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文



本文原載於觀察者網，香港01獲授權轉載



許多媒體用了謝鋒大使開宗明義的第一段內容作為標題：

「我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

作為中國人民「代表」與「使者」，謝鋒大使一登陸美國就立場堅定且又展現理性，以建設性態度講清作為駐美大使的「職責」與「使命」，那就是捍衛中國利益、增進中美交流合作。

今年59歲的謝鋒大使早在1993年時就在中國外交部北美大洋洲司工作。當時，正值鄧小平南方講話不久，美國與西方其他國家逐漸解除對中國的全面制裁，當年的中美關係也一點不輕鬆。比如，1993年夏天，美國以在中東海域從事正常貿易的中國「銀河」號貨船載有違禁化學品為由，堅持要求對其進行檢查而引發的「銀河號事件」，那是赤裸裸侵犯中國主權的霸權主義行為。最終中國外交部發表聲明，譴責美國行徑，公布檢查結果，要求美方道歉並賠償。一些國家也紛紛聲明，譴責美國行徑。

中美交往從來就不輕鬆，但心懷全球大局的中國外交那麼多年來的目標是穩住中美關係。如果中國動不動就掀桌子，恐怕中美關係走不到現在。中國愈來愈成為中美關係長期穩定的主動塑造者。對此，謝鋒大使直述道：

「我上次在美國工作還是13年前。13年來，世界發生了很大變化，美國也發生了很大變化。在接下來的日子裏，我期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。」

30年的對美工作經驗，13年後再次返美工作，讓很多人對謝鋒大使充滿期待。尤其是近些年，時任副外長的謝鋒大使多次與美國交鋒。2021年7月，謝鋒在天津會見了美國常務副國務卿舍曼，提出了兩份清單，即要求美方糾正錯誤對華政策和言行的16項內容的清單及中方關切的10項重點個案包括釋放孟晚舟的清單。2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西竄台後，謝鋒兩度召見了美國駐華大使伯恩斯，提出嚴正交涉。這些經歷讓他在接下來的工作中會遇到許多經常打道的「老熟人」。

不過，現實的中美關係正如謝鋒大使履新第一次講話所坦言：

「當前中美存在深刻分歧，兩國關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰。」

中國駐美國大使謝鋒履新：圖為2023年5月23日晚，中國新任駐美大使謝鋒抵達美國華盛頓，在中國駐美使館向中美媒體發表講話。（中國駐美國大使館）

筆者曾在近年來多篇文章中講述，整個世界正處在自二戰結束以來最糟糕的困難時刻，而中美關係也正處在自建交以來罕見的艱難時刻。處理好中美關係，不只是涉及解決兩國發展，更關乎世界人民的未來。

但從謝鋒大使講話可以看出中方繼續穩住中美關係的底氣與信心：

「回顧過去半個多世紀，中美關係就是一部歷經風雨但不斷克難前行的歷史。今天的中美關係已經大到不能倒，雙方誰也不可能改變誰，誰也不可能取代誰。合則兩利，斗則俱傷而且會讓全世界遭殃。中美能否處理好彼此關係，將決定兩國的明天和世界的未來。全世界都在看着我們。」

是的，中美兩國都要放棄那些「改變對方」、「取代對方」的不切實際的幻想。

正如筆者在《美國的焦慮》一書中所多次講述，美國有一批人試着想要改變中國，以為耶魯大學史學家史景遷教授在《改變中國：在中國的西方顧問》中描述的清朝末年場景還能重現；前些年還有不少美國學者以為中國會繼續大步走在「歷史終結論」的大道上，成為與美國一樣、聽從美國的「大號日本」。

近些年來，美國精英們正逐漸清醒地意識到，中國是無法改變的。但另一種擔憂又出現了，即害怕中國會「取代美國」。謝鋒大使的話重述中方立場——中國無意取代美國。

事實上，筆者也曾在多次對美智庫對話中陳述，中國沒有任何一個部門在討論或出台任何一個文件指導「取代美國」。在絕大多數中國人眼裏，美國的國際處事方式是「耗力不討好」的——用那麼多軍費與軍力放在世界各地，在全球各地到處出兵惹事，既不合算，也沒有必要。但不少美國精英卻「杯弓蛇影」式地揣測中國，實在是難以理喻。

正是因為美國「以小人之心度君子之腹」，中美當前的現狀才如謝鋒大使所講述的：

「中美關係再次站在歷史十字路口。」

對於中國新任駐美大使一職，謝鋒大使一出機場就作了內心獨白式的情感表達：

「在這樣一個關鍵時刻，我深感使命光榮但責任重大。」

中國駐美國大使謝鋒履新：圖為2023年5月23日，中國新任駐美國大使謝鋒抵達美國履新。圖為謝鋒夫婦到達時，受駐美國使館公使徐學淵、駐紐約總領事黃屏等中國駐美外交官的歡迎。（中國駐美國大使館）

接下來的對美工作肯定不容易。正如在這篇簡短講話的最後一部份，謝鋒大使將其工作分為三個層面：

一是原則。謝鋒講道：

「習近平主席提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，這是新時期中美正確相處的治本之道。希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝着這個方向共同努力，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。」

二是心態。謝鋒講道：

「迎難而上，埋頭苦幹，擔當作為，不辱使命。」

三是辦法。謝鋒講道：

「我期待着與美國各界廣泛接觸、坦誠溝通，期待着大家的支持、參與和貢獻。」

筆者曾多次近距離與謝鋒大使接觸。2019年秋季，筆者曾受邀參加在香港舉辦的粵港澳大灣區國際論壇。當時，香港街頭暴力正在整肅中。時任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員的謝鋒在論壇上斥責道：「當前,『街頭暴力』病毒正在香港肆虐蔓延。它不是SARS，卻比SARS更致命。」筆者在現場，感受到正氣大義的氣場！當晚小範圍晚宴，更是有幸聆聽謝鋒大使講述當時在香港工作的不易。

2023年初，就在前任駐美大使秦剛回國擔任外交部長、外界一些聲音在傳時任副外長謝鋒將接任時，謝鋒大使還出席筆者所在智庫的「宏觀形勢論壇」並發表主旨演講，引起國內外的廣泛關注。當時，他在呼籲「在座中美戰略界、工商界的朋友長期支持和參與中美對話合作」時所展現出的溫度與親和力，同樣在履新的第一次講話中有所體現。

謝鋒大使講：

「中美都是偉大的國家，中美人民都是偉大的人民。」

是的，能夠在短短兩百年間，從偏居世界一隅的小國成長為全球唯一超級大國，沒有人會小覷美國的偉大；能夠令五千年歷史綿延不絕、成為文明唯一在本土未中斷的國家，沒有人能輕視中國的偉大。

有理由相信，兩個偉大的國家，正在做着一件人類歷史上的偉大事情，那就是超越所謂的「國強必爭」、「國爭必戰」的大國歷史悲劇與陷阱，開創人類文明史的新進程。有理由相信，謝鋒大使履新，會更扎實地一步步推進這個艱難的大國互動進程。