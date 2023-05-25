英國逾3000學生向倫敦大學學院索償　指疫情及罷工影響授課

英國倫敦大學學院（UCL）超過3,000名學生及畢業生，5月24日要求倫敦高等法院批准一項集體訴訟。他們控告UCL違反合同，理由是新冠疫情和罷工令他們學業中斷，要求退還部份學費。



入稟學生每年支付至少9,250英鎊的學費，代表他們的律師博阿斯（Anna Boase）在法庭上表示，根據校方與學生的契約，學費承諾在校面授，但學生沒有得到他預期的東西。此外，在2017年至2022年期間，校內授課也受到工業行動的影響，共有47個教學日因罷工而取消。

博阿斯表示，學生要求公義。由於校方提供服務的實際價值，低於他們支付的金額，因此尋求賠償。 律師又稱，針對此類情況。包括倫敦大學學院在內，18所大學的約10萬名學生已聯署索償。

倫敦大學學院表示，沒有違反與學生的合同。新冠疫情及隨之而來的封鎖措施，屬於無法控制的情況，校方有權更改或取消課程。 校方律師又稱，面授教學和網上授課的「市場價值」沒有區別。

倫敦大學學院要求高等法院擱置訴訟，要求學生改用內部投訴程序。法官方丹 (Barbara Fontaine) 24日表示，將在稍後時候就是否擱置訴訟作出裁決。