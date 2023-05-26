美國會騷亂｜極右組織創辦人判囚18年　迄今被告中刑期最重

美國2021年1月初發生的國會騷亂，再有涉案被告遭判刑。極右民兵組織「誓言守衛者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）被控串謀煽動叛亂，以及串謀企圖以武力推翻、推翻或摧毀政府等罪，5月25日被判處18年監禁，為迄今國會暴亂被告中刑期最重。羅茲曾在庭上自稱政治犯，但遭法官駁斥。



華盛頓哥倫比亞特區聯邦法官梅塔（Amit Mehta） 25日宣布刑期前，嚴厲譴責58歲的羅茲，稱他對國家及民主構成持續威脅和危害。梅塔直言，羅茲不是政治犯，而是由於串謀煽動叛亂等行為。而隨著選舉臨近，國民都擔心國會暴亂還會不會重演。

羅茲是退役陸軍傘兵，後來入讀耶魯大學並成為律師。他 2009年創立了「誓言守衛者」，成員包括現任和退役的軍人、執法人員和救護員，並經常全副武裝參與示威和政治活動。

控方指該組織早在 2020年12月19日策劃動亂，曾討論「革命」和「內戰」。國會暴亂當日，該組織部份成員闖入國會大廈，並在酒店駐有一支「快速反應部隊」，配備可以迅速運送的槍枝。羅德斯當日身處國會山莊，但沒有進入大樓。辯方表示，該組織當日只為保障時任總統特朗普（Donald Trump）。

因涉及國會暴亂被起訴的1,000 多人中，暫時以羅茲的刑期最長，檢方最初建議對他判處25年。

誓言守護者另有2名成員將於26日被判刑，他們串謀煽動叛亂被判無罪，但其他重罪指控被定罪。此外，該組織有4名成員二審中被判犯有串謀煽動罪，將於下周被判刑。