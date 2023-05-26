伊朗稱成功試射彈道導彈

伊朗官媒稱，伊朗星期四（5月25日）成功試射一枚射程達2000公里的彈道導彈。



路透社報道，伊朗國家通訊社（IRNA）播放了幾秒試射導彈的畫面，並稱試射的是「霍拉姆沙赫爾 4」（Khoramshahr 4）型導彈的升級版，名為「開巴爾」（Kheibar），即伊斯蘭教早期被穆斯林戰士攻陷的一座猶太城堡。

伊朗國家通訊社說，「開巴爾」導彈射程為2000公里，可攜帶1500公斤的彈頭，「國內製造的開巴爾導彈的突出特點包括快速準備和發射時間，這使得它除了是一種戰術武器（tactical weapon）外，還是一種戰略武器（strategic weapon）。」

伊朗國防部長阿什蒂亞尼（Mohammadreza Ashtiani）說，「我們向伊朗的敵人發出的信息是，我們將保衛國家和它的成就。我們向朋友們傳達的信息是，我們希望幫助地區的穩定。」

伊朗是中東地區擁有最大導彈計劃之一的國家，該國宣稱其武器有能力到達宿敵以色列和美國的基地。

近年來，伊朗不顧美國和歐洲反對，堅持推進該國的「防禦性」導彈計劃，強調自己的彈道導彈是對美國、以色列和其他潛在地區對手的重要威懾和報復力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

