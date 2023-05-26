戴琪：APEC經濟體應開創新思路　應對全球挑戰

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）呼籲亞太經濟體， 「開創新思路」應對惡劣的全球挑戰，為脆弱的供應鏈、不斷惡化的氣候危機和日益加劇的不平等現象，尋找創意方案。



路透社報道，為期兩日的亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，5月25日在美中關係緊張的陰影下，於底特律（Detroit）召開。

戴琪致開幕致詞時敦促APEC貿易部長，以近期在世界貿易組織（WTO）達成的協議為基礎，為就業者提供更好的工作，通過更可持續的方式建立貿易。

戴琪說：「我們有機會通過APEC，為我們的人民和我們的地球開闢一條新的道路，由下而上、自中而外建設我們的經濟，為我們的人民帶來切切實實的成果。」

中國商務部24日證實，到美國出席APEC貿易部長會議的中國商務部長王文濤，25日與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）會談。

消息人士告訴路透社，兩人將在華盛頓會面，這會是拜登（Joe Biden）上任以來，美中內閣成員首次在華盛頓舉行會議。

據報道，王文濤亦將在APEC貿易部長會議期間與戴琪會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

