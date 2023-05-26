美國助理防長：中國還沒回覆兩國防長會晤請求

美國國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner）說，北京方面仍未正式回應華府有關中美防長在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue，或稱亞洲安全峰會） 期間舉行會晤的請求。



彭博社報道，拉特納5月25日在戰略和國際研究中心於華盛頓主辦的活動上說，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和美國國防部向中國政府提出與中國防長李尚福會面的請求，但還沒得到北京的回覆。

美國早前提議兩國防長在下週於新加坡舉行的香格里拉對話會中進行會晤。但彭博社早前引述消息人士報道，中國政府認為，美國國務院對李尚福祭出的制裁尚未解除的情況下，李尚福就不會與奧斯汀處於平等地位。

對此，拉特納則重申，對李尚福的制裁不會對兩位防長的會晤構成法律障礙。他還說，軍隊與軍隊之間的聯繫對於管理未來潛在的軍事衝突危機至關重要。

他說，對中國來說，問題還是在於「我們是否要在發生重大危機後才認真對待事情？」對美國而言，「我們的論點是，現在就做」。

美國政府是在2018年依據《以制裁反擊美國敵人法》（CAATSA）制裁時任中共中央軍委裝備發展部部長李尚福。據美方說法，這一制裁與中國在2017年購買10架蘇-35戰鬥機，以及在2018年購買S-400地對空導彈系統相關設備有關。

外界認為，美國可能會出於會談目的解除對李尚福的制裁，但美國國務院5月22日明確表示，美國沒有計劃解除對李尚福實施的制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

