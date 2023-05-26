美國非裔男童報警求助反遭警察開槍擊中　哭訴「我做了什麼？」

美國密西西比州一名黑人男童5月20日為保護母親免受家暴傷害，報警求助，卻遭到場警員開槍擊中胸口，造成肺部塌陷、肝臟撕裂，送院治療一度要使用呼吸機，幸男童已在24日出院。開槍的警員正停職受查。



《華盛頓郵報》25日報道，11歲男童默里（Aderrien Murry）一家的代表律師穆爾（Carlos Moore）表示，默里的父親在事發當日凌晨來到他們位於印第安諾拉（Indianola）的家中，表現暴怒，令默里母親非常憂慮。她將手機交給默里，要他報警求助。

默里在致電時曾向警方表示，母親非常害怕，而父親並無攜帶槍械。涉事警員卡珀斯（Greg Capers）到場敲門後破門而入，默里立即舉高雙手，從轉角處迅速走往客廳，隨即遭卡珀斯擊中。

默里母親表示，默里中槍後說「他為什麼要向我射擊？我做了什麼？」然後開始哭泣。他撲入母親懷內，由她按壓傷口。默里稱，卡珀斯亦有幫忙急救。

她又指，卡珀斯根本無法辨認自己擊中的是「男人、男童、豬或是牛」，因為他「太快開槍」。她指警察受過正規訓練，質疑卡珀斯本應知道應對方式。

穆爾稱，正計劃下週提出訴訟，以獲取卡珀斯在事發時隨身攝像機拍下的畫面，並希望能召集大陪審團，指控他犯有嚴重襲擊罪。

報道指，警方正調查事件，未知會否對正帶薪休假的涉事警員施行更多處分。

默里一家代表律師穆爾26日在Facebook貼文，交代事件進展：