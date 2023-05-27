基辛格迎100歲生日　兒子撰文談父親長壽秘訣：好奇心與使命感

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）5月27日迎來100歲生日。基辛格的兒子戴維（David Kissinger）25日在《華盛頓郵報》發文，分享父親長壽及保持活力的秘訣。



基辛格即使年事已高，但他退而不休，近年依然會就包括中美關係在內的外交議題發表意見。他精力充沛，連新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情也未令他放慢腳步。自2020年起，他寫完兩本書，並開始寫第三本。基辛格5月出席在葡萄牙舉行的比爾德貝赫會議（Bilderberg Conference）後，會繼續馬不停蹄地到美國紐約市、英國倫敦及家鄉德國富爾特（Fürth）出席活動。

戴維在5月25日的《華盛頓郵報》文章中表示，基辛格以前工作時，須不斷作出充滿壓力的決策，而且他常吃包括德國香腸以及維也納炸肉扒（Wiener schnitzel）在內的食物，也不做運動，因此他的長壽令人覺得不可思議。

好奇心與使命感

戴維說，父親有無法抑制的好奇心，令他持續充滿活力地與世界互動，而且他有使命感，這些就是他能擁有長壽和活力的原因。

▼基辛格慶祝生日的情況

持續與世界互動

文中稱，戴維指父親的腦是「追熱武器」，能識別並應對當今存在的挑戰。在1950年代時，基辛格探討核武器的興起以及其對人類的威脅；而在5年前，年屆95歲的基辛格着迷於研究人工智能（AI）的哲學和實際影響。這些就是他有好奇心去探究各種議題、持續與世界互動的表現。

與政敵建立友誼

戴維提及，雖然父親被指是冷酷的現實主義者，但他其實一點也不冷酷。他說基辛格深切地相信愛國主義、忠誠及兩黨合作，但現今公眾討論出現的骯髒醜陋，以及外交藝術似乎崩潰，令他感痛苦。

戴維表示他記得在他小時候，基辛格和那些政見可能與他不同的人發展出溫暖的友誼。他記得在冷戰時期緊張局勢持續時，時任蘇聯駐美大使多勃雷寧（Anatoly Dobrynin）常到他們家，基辛格與多勃雷寧下棋，並一邊討論會影響整個地球的問題。戴維指，基辛格對蘇聯政權的專制本性不抱任何幻想，但在核超級大國看來處於衝突進程中的時候，這些定期對話有助於緩和緊張局勢。這些就是基辛格有使命感、用盡方法來處理外交議題的表現。

基辛格：圖為2019年11月22日，美國前國務卿基辛格在中國北京人民大會堂與時任中國外交部長王毅會面。（Getty）

外交不兒戲

戴維稱，對基辛格來說，外交從來都不是遊戲，他以源自個人經歷的承諾和堅持來實踐外交理念。他指基辛格是逃離納粹德國的難民；他在猶太人大屠殺中失去13位家人和無數朋友；他以美國軍人的身份回到德國，參與解放阿勒姆集中營（Ahlem concentration camp）的行動。戴維說，基辛格在行動中親眼目睹在不受國際和平與公義結構約束的情況下，人類可能會陷入的深淵。