日本千葉縣對開海域6.2級地震　最大震度5弱　東京多區有震感

日本千葉縣對開海域5月26日下午7時03分發生黎克特制6.2級地震，震源深度50公里，最大震度為5弱級，東京都多區也有震感。



震央位於千葉縣東邊海域。

茨城縣神栖市、千葉縣銚子市與旭市的震度為5弱級。

茨城縣、千葉縣另有多區震度為4級，包括茨城縣潮來市、稻敷市、千葉縣茂原市，還有成田國際機場所在的成田市等。

成田機場自下午7時05分開始關閉A跑道與B跑道，以作檢查，之後確認沒有異常，至7時25分重開跑道。

東京多區有震感

東京都多區的震度為3級，包括墨田區、千代田區、江東區、大田區、板橋區、葛飾區、江戶川區等。

根據日本制度，地震震度等級可分為0至7，最大為7。

部份鐵路暫時停駛

日本氣象廳指，發生震度5弱的地震時，室內架子上的餐具和書本有可能掉下來，沒有固定的家具也有可能倒下。至於在室外，地面有可能產生裂縫，也有落石、山泥傾瀉的危險。

氣象廳呼籲民眾小心，不要靠近容易倒下的東西或到懸崖附近等危險的地方。

受地震影響，JR東日本在千葉縣有多條路線暫時停駛。

觀測到長周期地震運動

據日本放送協會（NHK）報道，這次地震沒有海嘯威脅。但報道指由於這次地震，觀測到長周期的地震運動，高層建築和塔樓可能會出現持續長時間的搖晃。

中國地震台網同樣測定這次地震為6.2級。