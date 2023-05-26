會晤歐盟官員　李輝：中方勸和促談　與歐盟存不少共識

中國政府歐亞事務特別代表李輝5月25日在布魯塞爾會晤歐盟官員，他表示中國國家主席習近平提出的「四個應該」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循，中方在烏克蘭問題上積極勸和促談，中國同歐盟在這一問題上存在不少共識。



中國外交部指，李輝分別同歐洲理事會主席米歇爾辦公室主任貝爾納、歐盟對外行動署副秘書長莫拉舉行會談，雙方就政治解決烏克蘭危機和中歐關係等問題交換意見。

李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，強調習近平提出的「四個應該」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循，中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，中國同歐盟在這一問題上存在不少共識。

他指中方支持歐洲國家加強戰略自主，為歐洲大陸長治久安做出努力，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20週年，中方願同歐方共同努力，落實好雙方領導人重要共識，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。

中國外交部指，歐盟官員高度評價中方為和平解決衝突發揮的積極作用，讚賞《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中的有關原則，歐方認為歐中雙方在烏克蘭問題上存在不少共同利益，願同中方共同努力，通過合作增進共識，通過對話化解分歧，推動以和平方式解決衝突，在歐洲實現持久、公正和平。

何謂「四個應該」？

習近平4月底與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話時曾談及「四個應該」，即各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。