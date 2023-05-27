北約峰會7月舉行　瑞典冀屆時可以正式加入

北約（NATO）7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，瑞典外相比爾斯特倫（Tobias Billstrom）5月26日表示，希望國家屆時可以成為北約的正式成員。

路透社報道，比爾斯特倫向傳媒稱，瑞典在有關問題並沒有「B計劃」，強調「B計劃就是A計劃」，即是國家正式加入北約，而這亦是他和政府努力爭取的目標。

瑞典和芬蘭在俄羅斯去年出兵烏克蘭之後，一同申請加入北約，芬蘭在4月正式加入，惟土耳其及匈牙利則持續反對瑞典的申請。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）日前表示，該國目前並未準備批准瑞典入盟。

比爾斯特倫指出，匈牙利在去年的北約峰會中，無條件支持邀請瑞典，因此不明白對方至今尚未通過申請的原因。

美國國務院主管歐洲事務的代理助理國務卿霍根（Dereck Hogan）26日提到，華府多次與土耳其政府對話，表示包括美國在內的北約盟友都深信瑞典已準備好成為北約的一份子。

霍根指，美國非常期待土耳其及匈牙利可以在北約峰會前，盡快通過瑞典加入的程序，並提到華府和盟友會在28日土耳其總統大選第二輪投票後，與新政府討論有關問題。

另外，德國國防部同日宣布，準備將部署在斯洛伐克的愛國者（Patriot）導彈防空系統、以及在波蘭的支援設備移至立陶宛，以保護北約峰會。