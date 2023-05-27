中國商務部長王文濤：亞太地區經貿發展面臨干擾和挑戰

撰文：許懿安
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中國商務部部長王文濤在亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議期間表示，亞太地區一直是全球經濟中最具增長活力、發展潛力和經濟韌性的區域，但經濟和貿易發展仍面臨很多干擾和挑戰。中方呼籲APEC經濟體進一步深化貿易投資合作。

亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議5月25日至26日在美國底特律舉行。會議發表了《APEC貿易部長主席聲明》。王文濤率團出席會議，就支持多邊貿易體制、促進可持續和包容性貿易發展等闡述中方立場。

據中國商務部消息，王文濤指出，支持多邊貿易體制是亞太經合組織重要傳統，當前世貿組織改革加速推進，亞太地區經濟體要積極參與，推動爭端解決機制早日恢復運行，盡快全面結束投資便利化談判，年內實質性結束電子商務談判，推動塑料污染防治等倡議取得進展。同時，亞太地區經濟體要加強合作，聚焦成員普遍關注、共識度較高的領域，推動世貿組織第13屆部長級會議取得務實成果。作為發展中大國，中方願作出應有貢獻。

王文濤表示：「亞太地區一直是全球經濟中最具增長活力、發展潛力和經濟韌性的區域，但經濟和貿易發展仍面臨很多干擾和挑戰。中方呼籲APEC經濟體繼續秉持開放的區域主義，堅持亞太自貿區主渠道地位，堅定不移推進區域經濟一體化進程，進一步深化貿易投資合作，共享區域產業鏈供應鏈融合發展帶來的機遇和紅利。」

他還表示，同時，充分發揮綠色低碳發展、數字經濟對促進可持續、包容性增長的引擎作用，積極開展政策交流協調、技術援助和能力建設，促進產業合作和基礎設施投資，幫助發展中經濟體和最不發達經濟體更好地融入發展進程，助力廣大企業，特別是中小企業分享發展機遇。

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