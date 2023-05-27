基辛格：讓烏克蘭加入北約是嚴重錯誤　基輔不應收回克里米亞

美媒5月26日引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）稱，謀求讓烏克蘭加入北約（NATO）是一個嚴重錯誤，這導致俄烏爆發戰爭，而烏克蘭亦不應試圖收回克里米亞（Crimea）。



《華爾街日報》26日報道，剛迎來100歲生日的基辛格受訪時表示，幾個世紀以來，俄羅斯在該地區有重要影響力，但它對歐洲的立場是矛盾的，因俄羅斯有興趣加強與歐洲的關係以促進自身發展，同時對來自西方的潛在威脅持謹慎態度。基辛格認為俄羅斯這種矛盾心理導致俄烏戰爭。

「我認為提倡烏克蘭加入北約是一個嚴重錯誤，並導致了這場戰爭。但它（戰爭）的規模和性質是俄羅斯特色的，我們抵制它絕對正確。」 基辛格

他補充說，烏克蘭應在戰爭結束後加入北約。

基辛格稱，現在相信烏克蘭是歐洲武裝最充足的國家，而它是隸屬北約的。

我處於一個令人啼笑皆非的位置：當我反對（烏克蘭）加入北約時，我幾近孤獨；而當我提倡加入北約時，我也幾近孤獨。 基辛格

圖為2023年4月29日，克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）據稱遭到無人機襲擊後升起濃霧。（Reuters）

烏不應收回克里米亞

基辛格稱，希望戰爭結束後俄方將所有領土歸還烏克蘭，但不包括克里米亞地區。

他稱：「對俄羅斯而言，失去在歷史上從未屬於烏克蘭的塞瓦斯托波爾（Sevastopol），會是一個打擊，國家的凝聚力將受威脅，我認為這對烏克蘭（戰爭）後的世界並不可取。」

美國自認正義 各國不同意

「美國人認為自己是正義的，我們相信自己是無私的，我們沒有專門的國家目標。」 基辛格

他補充說，「我們希望我們的觀點佔主導地位，不是因為我們認為自己在智力上更優越，而是因為我們認為這些觀點本身應佔主導地位。」

他指出，美國人的這種觀點不被包括中國在內的世界其他國家所理解。