英媒：沙特阿拉伯擬加入金磚銀行　談判進行中

據英媒28日報道，總部位於上海的金磚國家新開發銀行（New Development Bank，NDB）正與沙特阿拉伯就接納該國為其第九個成員國進行談判。



本文原載於觀察者網，撰文楊蓉，香港01獲授權轉載



報道分析稱，在俄烏衝突延宕的背景下，此舉將加強新開發銀行與沙特這一全球最大原油出口國、全球第二大石油生產國之間的聯繫，加強新開發銀行的資金選擇。

新開發銀行在一份聲明中說：「在中東地區，我們非常重視沙特阿拉伯王國，且目前正在與他們進行有限度的對話。」報道稱，尚未聯繫上沙特方面官員對此置評。

新開發銀行由中國、巴西、俄羅斯、印度、南非於2015年共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目調動資源，目前亦已批准吸收阿聯酋、孟加拉國、埃及（正式成員國）和烏拉圭（准成員國）為首批新成員。

圖為2023年4月13日，巴西總統盧拉（左）在中國上海出席巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff，左）出任金磚五國（BRICS）開發銀行行長的儀式。（Reuters）

俄烏衝突爆發後，以美國為首的西方國家聯合對俄羅斯發起制裁，波及國際貨幣和金融體系。報道提到，與沙特的對話正值新開發銀行對其調動資金的能力再度進行評估之時。本月30日至31日，新開發銀行第八屆理事會年會將在上海總部舉行。

報道稱，去年剛成立的新開發銀行獨立評估局局長穆托（Ashwani Muthoo）接受採訪時說，籌資方案是「目前最重要的事情」，他們「正在努力調動資源」。

「我們將要分析俄羅斯的局勢、戰事……這些都是我們必須考慮的問題。」穆托表示，理事會希望研究其他工具和貨幣來引進資源。新開發銀行已經發行以人民幣計價的債券，今年正尋求通過南非蘭特籌集資金。

莫斯科方面則表示，新開發銀行將有助於減輕西方「非法制裁」的影響，並擺脫與美元掛鈎的石油交易。據俄衛星通訊社報道，俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月23日至24日訪華時也強調了中俄在金融領域和銀行間合作方面加強協調的重要性。

英媒還提到，在沙特阿拉伯也在尋求與中國建立更緊密的關係之際，加入新開發銀行將加強利雅得與金磚國家的聯繫。今年3月，在中方斡旋下，沙特、伊朗這對「中東宿敵」在北京舉行對話，同意恢復外交關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得到國際社會廣泛好評。

值得注意的是，沙特此前曾多次釋放出希望加入金磚國家的訊號。印度金磚國家國際論壇主席阿南德（Purnima Anand）2022年7月告訴俄媒，沙特、土耳其和埃及可能「很快」加入金磚國家。

沙特王儲穆罕默德。（Getty Images）

同年3月，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤後證實，沙特表達了想加入金磚國家的願望，成員國將在2023年8月峰會上討論後再作出決定。

據第一財經報道，復旦大學國際關係與公共事務學院教授朱傑進當時分析認為，沙特要加入金磚國家，可以先從申請加入新開發銀行入手。他表示，沙特資金雄厚，新開發銀行的擴員意願很強烈，各方面的條件比較具備。同時，在中東國家中阿聯酋和埃及已經是新開發銀行的成員，埃及也有加入金磚國家的意願。

歐洲《現代外交》網站本月21日刊發分析也指出，沙特加入金磚國家將有機會重塑能源地緣政治，並帶來巨大經濟利益，是雙贏的做法。在這篇文章看來，新開發銀行的成立對標國際貨幣基金組織（IMF），沙特的加入將為這一努力增加大量資源。文章稱，新開發銀行最近的債券收益率為5.1%，比世界銀行的同類債券高出100個基點。

中國外交部發言人汪文斌2023年3月15日主持例行記者會。（外交部）

對於沙特希望加入金磚國家的相關報道，中國外交部發言人汪文斌去年10月就有關問詢表示，金磚國家在世界大發展、大變革、大調整時期應運而生。經過16年的發展，金磚國家取得豐碩合作成果，為世界和平與發展事業作出重要貢獻。正因如此，金磚合作機製得到國際社會廣泛認同和支持，越來越多國家希望成為金磚國家的一員，攜手克服困難和挑戰，實現共同發展和繁榮。

汪文斌說，作為2022年金磚主席國，中方積極支持金磚國家啟動擴員進程，並推動「金磚+」合作不斷邁上新台階。去年6月，金磚國家領導人第十四次會晤成功舉行。習近平主席在會上指出，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。會晤期間，五國領導人就金磚擴員問題達成重要共識，支持討論擴員標準和程序。這在國際上引起熱烈反響，許多國家表達了加入金磚的積極意願。中國對此表示支持和歡迎。接下來，我們將同金磚夥伴一道，穩步推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴參與到這項前景光明的事業中來。