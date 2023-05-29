朝鮮擬射衛星　多次遭疑試射導彈

朝鮮表示5月31日至6月11日發射人造衛星，日本防衛省29日稱準備好摧毀任何犯境的朝鮮導彈。韓國就此嚴正警告，倘朝方倘執意發射，必將付出相應代價並經歷痛苦。

朝鮮自1998年起，有數次聲稱發射衛星，但被外界質疑為試射導彈。

根據路透社2017年4月以及日本放送協會（NHK）5月29日的報道，以下是朝鮮多年來聲稱會發射衛星，但被外界質疑為試射遠程彈道導彈的事件：

1998年8月：

朝鮮聲稱發射衛星，但被指發射多級遠程導彈「大浦洞」1型導彈（Taepodong-I）。導彈越過日本、墜入太平洋。

2009年4月：

朝鮮被指發射一枚飛越逾3,000公里的導彈，它飛越日本東北部。外界相信，它最後墜入太平洋。

2012年4月：

朝鮮再次聲稱發射衛星，但被指發射一枚火箭，但發射後不久在半空爆炸。朝鮮承認這次發射行動失敗。

2012年12月：

朝鮮在2012年4月的發射行動失敗後，再次展開試射行動。外界指，朝鮮其實是試射導彈，它被指飛越先島群島（Sakishima Islands）附近的區域。

2016年2月：

朝鮮再次宣布發射衛星。外界指，專家說朝鮮當時是發射一枚導彈，它的飛行路線與逾3年前的導彈相似。