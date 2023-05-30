烏干達總統簽署反同性戀法案　最高刑罰可被判死

非洲國家烏干達（Uganda）國會議長阿芒（Anita Among）5月29日稱，總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）對該國反同性戀的法律簽署生效，刑罰將更重，包括死刑和終身監禁。由此烏干達反同性戀法是全球嚴厲的反同法之一。美國總統拜登（Joe Biden）批評新法嚴重侵犯人權，警告將削減對該國援助和投資。



阿芒29日推文說：「我現在鼓勵法律規定的執法者去執行《反同性戀法》賦予他們的任務。烏干達人民已表達意見，現在你們有責任以公平、堅定和堅決的方式執行法律。」

同性戀行為在包烏干達在內逾30個非洲國家都是違法的，惟烏干達新法更進一步去針對同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）。

它對某些行為處以死刑，包括在有感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的情況下發生同性戀行為，並規定對「促進」同性戀行為判處20年徒刑。

國會3月批准這法案的早期版本，但穆塞韋尼將它退回給議員，以考慮他提出的修訂建議。新版刪除那些試圖懲罰僅僅被認定為LGBTQ的人的條款。

穆塞韋尼讓這新法簽署生效，意味着他不顧外界反對。

路透社29日稱，西方國家2014年對烏干達祭出暫停部份援助、就簽證施加限制以及縮減安全合作後，烏干達一法院以程序理由推翻一條限制較少的反LGBTQ法律。烏干達每年接受數十億美元的外援，現在可能面臨新一輪的制裁。