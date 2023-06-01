馬克龍試圖修補與東歐國家關係　認未充份聽取意見提防俄羅斯

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）試圖修補與東歐國家的關係，他5月31日在斯洛伐克表示，法國本應更加關注東歐國家，承認未充分聽取這些國家意見，即在烏克蘭戰事前已警告要提防俄羅斯。他又重申，將長期支持烏克蘭，並呼籲北約（NATO）為烏克蘭提供切實和可靠的安全保障。分析認為，其言論為消除東歐國家質疑他向俄羅斯讓步的憂慮。



馬克龍31日在智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）舉辦的論壇上稱，「有人說你們錯過了閉嘴的機會。我想我們也錯過了聽你們說話的機會。但這一次結束了。」

馬克龍所指的是法國前總統希拉克（Jacques Chirac）2003 年冒犯東歐，當時法國反對向伊拉克採取軍事行動，但中東歐國家集體支持美國，他怒斥這些國家胡亂表態、錯過閉嘴時機。

馬克龍表示，不認為有西歐和東歐、舊歐洲和新歐洲之分，認為只有一個願意團結的歐洲。 他又稱，儘管法國曾被批評東歐地區傲慢、疏遠和不感興趣，但他已嘗試增加參與，期望與東歐建立更具協作性的關係。

另自俄烏戰爭開始以來，馬克龍因尋求與俄羅斯對話、反對「羞辱」俄羅斯，並要求在戰後給予俄羅斯安全保障，引起波蘭等東歐國家不滿。他31日也強調，有長期支持烏克蘭的決心，呼籲7月舉行的北約峰會為烏克蘭提供切實和可靠的安全保障。

馬克龍還表示，歐洲應該建立自己的國防工業，而不僅僅是依靠美國提供保護。儘管他承認美國在資金和物資方面的貢獻，對形成對抗俄羅斯的可靠陣線至關重要，但歐洲在北約中的防禦力量不可或缺。