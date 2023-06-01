韓國5月對中國東盟等出口按年全線下滑　整體降15.2%　連跌8個月

據韓國產業通商資源部1日發布的《5月進出口動向》資料，5月出口同比減少15.2%，為522.4億美元。5月進口同比減少14%，為543.4億美元。貿易收支出現21億美元逆差，自去年3月以來持續15個月出現逆差。這是韓國1995年1月至1997年5月（29個月）以來，保持逆差第二長紀錄。



韓聯社6月1日稱單月出口從去年10月起連續8個月同比減少，連續下滑時間創2018年12月至2020年1月以後的最長紀錄。單一品類中出口額最大的晶片表現乏力繼續拖累整體出口。5月晶片出口同比下滑36.2%，從去年8月起連續10個月負增長。

按出口品目來看，汽車（49.4%）、普通機械（1.6%）、二次電池正極材料（17.3%）等出口增長，但石油製品（-33.2%）、石化（-26.3%)、二次電池(-4.9%）等主力產品下滑。產業部分析稱，因去年5月出口創下616億美元的史上次高紀錄，翹尾效應也不容忽視。

對中國、美國、東盟、歐盟、拉美、中東6大主要目的地的出口全部下滑。但5月對華出口恢復到100億美元以上，剔除工作天數因素的日均出口額為4.9億美元，創下去年10月以後最高水平。

5月進口同比減少14%，為543.4億美元。其中能源進口額下滑20.6%，原油、天然氣、煤炭三大能源分別下滑16.2%、20.2%、35.1%。韓國的貿易收支出現21億美元的逆差，自去年3月起保持逆差15個月之久。今年以來累計逆差增至273.4億美元。不過貿易逆差今年1月達到125.3億美元的高點後，逐月回落，2月為53.2億美元，3月為47.4億美元，4月為26.5億美元。