美台簽署21世紀貿易倡議首批協定　蔡英文：冀建立更緊密夥伴關係

台灣行政院6月1日表示，台美雙方1日於華盛頓的美國在台協會（AIT）總部簽署美台「21世紀貿易倡議」首批協定。台方指首批協定包括5項議題，包括關務行政及貿易便捷化、中小企業等，後續還有7項議題即將展開談判。台灣總統蔡英文表示，期待未來台美建立更緊密夥伴關係。



蔡英文指，這是台美雙方自1979年以來結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定邁出關鍵一步。

台灣總統蔡英文2023年4月8日在台北會見美國議員時發表演說（Reuters）

台灣行政院經貿談判辦公室表示，兩方簽署代表為台灣駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson），行政院鄧振中政務委員、美國副貿易代表比安基（Sarah Bianchi）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

7項議題將展開談判

台灣經貿辦又介紹指，這次簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續還有即將展開談判的7項議題，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。

台方指這不僅涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

台灣政府稱，這些議題的陸續完成談判，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益，更重要是協定為台美經貿往來打下堅實法律基礎，未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。

2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

北京：美方違背承諾

中國外交部1日回應時，批評美方違背自己作出僅同台灣保持非官方關係的承諾，她指美方不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發錯誤信號。

中國外交部發言人毛寧1日表示，美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也違背美方自己作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉。

毛寧指美方應當停止任何形式的美台官方往來，她批評民進黨當局打着經貿合作的幌子，搞「倚美謀獨」，注定是竹籃打水一場空。