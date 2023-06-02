美國停供《新削減戰略武器條約》部份數據　俄羅斯促放棄敵對態度

美國從星期四（6月1日）開始，停止向俄羅斯提供部份《新削減戰略武器條約》（New START）數據，其中包括美國導彈和發射器的位置，作為回應莫斯科「持續違反」這項協議的舉措。



路透社報道，根據美國國務院網站發布的一份說明，美國還將停止向俄羅斯提供有關美國洲際導彈和潛射彈道導彈發射的遙測資訊（Telemetry）。

遙測技術是指對相隔一定距離的對象的參量進行檢測，並把測得的結果傳送到接收地點的技術。

（編按：俄羅斯駐華盛頓大使館2日表示，美國根據《新削減戰略武器條約》採取的反制措施不會影響俄羅斯的立場，俄方敦促美方放棄對莫斯科的敵對態度。）

俄羅斯於2022年8月宣布暫時退出《新削減戰略武器條約》的設施核查機制，並於2023年2月宣布暫停履行該條約。美國後來說，作為對俄方暫停履行該條約的回應，決定停止同俄羅斯交換有關核武器的一些數據。

俄羅斯總統普京尚未正式讓俄羅斯退出《新削減戰略武器條約》。

《新削減戰略武器條約》由俄美兩國2010年簽署，2011年2月5日生效，有效期10年。2021年2月3日，俄美雙方互換外交照會，完成延長《新削減戰略武器條約》有效期協議的相關內部程序，協議即日生效。條約有效期隨後延長至2026年2月5日。俄美《中導條約》2019年失效後，這一條約成為兩國間唯一軍控條約。

本文獲《聯合早報》授權轉載

