美台簽21世紀貿易倡議首批協定　北京：對台予取予奪的「指揮棒」

美國與台灣1日於華盛頓的美國在台協會（AIT）總部簽署美台「21世紀貿易倡議」首批協定後，中國外交部2日表示，所謂「倡議」不過是美方打着經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的「指揮棒」，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。



中國外交部發言人毛寧表示，美官方執意與台民進黨當局推進所謂「21世紀貿易倡議」談判，執意簽署有關協議，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的僅與台保持非官方關係的承諾。

她指所謂「倡議」不過是美方打着經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的「指揮棒」，是台民進黨當局為謀「獨」私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益、「害台」「賣台」的「投名狀」，是美虛化掏空一個中國原則的最新例證。

她稱再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即改弦更張，停止與台開展任何形式的官方往來，停止推進並立即撤銷所謂「倡議」和協議，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，否則由此造成的後果必須完全由美方承擔。

台灣總統蔡英文2023年4月8日在台北會見美國議員時發表演說（Reuters）

台灣行政院經貿談判辦公室1日介紹指這次簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續還有即將展開談判的7項議題，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。

台方指這不僅涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

台灣政府稱，這些議題的陸續完成談判，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益，更重要是協定為台美經貿往來打下堅實法律基礎，未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。