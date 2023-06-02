中方倡讓俄羅斯保有烏克蘭部份領土？李輝：完全不符合事實

中國外交部就「俄烏衝突開展斡旋」6月2日在北京國際俱樂部舉辦臨甲七號沙龍吹風會，中國政府歐亞事務特別代表李輝介紹其為期12天的訪歐之行。



有記者提問，《華爾街日報》報道，西方官員稱中國提出了一項讓俄羅斯擁有烏克蘭部分地區領土的協議，但是我們注意到烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，根據他同各方接觸的情況，沒有任何一個國家表示上述報告中提到的表態，你對此有何回應？

李輝表示，不知道《華爾街日報》所謂知情的西方官員指的是誰，但相關報告完全不符合事實。中方在烏克蘭問題危機問題上，堅持客觀公正的立場，積極勸和促談，始終站在和平、對話、公正一邊。

中國政府歐亞事務特別代表李輝2023年6月2日在北京見記者（Reuters）

他稱，中方關於烏克蘭危機的立場得到包括俄羅斯、烏克蘭雙方在內的國際社會廣泛理解和支持。在訪問烏克蘭期間，李輝和代表團同烏克蘭的外長庫列巴進行了友好坦誠的溝通。烏方感謝中方為勸和促談、勸和止戰發揮積極作用。讚賞中方呼籲尊重主權、領土完整和遵守聯合國憲章宗旨原則。

「庫列巴外長本人做出澄清，說明《華爾街日報》有關虛假報道不僅完全不符合事實，明顯是在挑撥中國和烏克蘭的關係。」李輝強調，中國不是烏克蘭問題的當事方，不會做拱火澆油的事。中方同各方繼續加強對話，為勸和促談發揮建設性作用。