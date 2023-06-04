金與正報章刊文　譴責安理會應美國要求就朝鮮射衛星開會

朝鮮譴責聯合國安理會在美國的「搶劫要求下」就朝鮮發射軍事偵察衛星舉行會議，誓言繼續拒絕制裁並並取「自衛」行動。



朝鮮星期三（5月31日）發射軍事偵察衛星。美國指責朝鮮「公然違反」聯合國安全理事會的決議，並要求聯合國安理會開會討論朝鮮的衛星試射行動。

路透社報道，朝鮮勞動黨副部長、朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正在朝鮮中央通訊社（KCNA）星期天（6月4日）發表的新聞文章中指出，聯合國安理會就朝鮮射星一事召開會議，表明安理會接受華盛頓的「搶劫要求」（robbery demand），無視朝鮮的太空發展權利，充當美國的「政治附屬品」。

金與正在文章中說，她對安理會經常按美國要求批評朝方行使主權權利感到「非常生氣」，「並強烈譴責和拒絕這種干涉內政和侵犯朝鮮主權的最不公平、具有偏見的行為。」

金與正強調，朝鮮發射衛星是針對美國及其盟國日益增長的威脅而採取的「合法自衛反擊措施」。朝鮮此前曾指責美國及其盟國每年春季的軍事演習重新點燃了緊張局勢。

金與正說，朝鮮永遠不會承認聯合國的制裁決議，並承諾將繼續行使朝鮮主權權利，包括發射偵察衛星。

本文獲《聯合早報》授權轉載

