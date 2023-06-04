日本管制半導體設備出口　目的擾亂中國半導體自給自足計畫

日本限制先進半導體製造設備出口的措施在7月23日生效，業內人士表示，新措施將擾亂中國的半導體自給自足計畫。



《南華早報》6月4日引述消息人士及一份相關清單，日本新措施規定，需要特別許可才能將23種先進半導體製造設備出口到42個非友好市場的國家。

報導指出，清單上的限制出口設備範圍廣泛，針對先進晶片生產所需的一系列高科技設備和材料。這對中國而言是事實上的禁令，甚至有分析人士指出，這些限制超出了2022年10月美國對中國施加的限制，將對中國提高晶片自給自足能力造成沉重打擊。

被禁的設備包括特定類型的深紫外線（DUV）光刻設備，這種設備使用193納米的光源在晶圓上印刷晶片，可以將晶片製造技術推向14納米。消息人士稱，這份清單旨在阻礙中國企業找到日本可替代的採購來源。

中國商務部長王文濤5月26日在G20峰會上與日本貿易部長西村康俊會談時，稱日本的措施嚴重違反了國際貿易法，並要求日本撤銷對晶片的出口限制。根據聯合國商品貿易資料庫的資料，日本2022年是中國最大的半導體製造設備出口國。

日本政府於5月23日正式宣佈把先進半導體製造設備等23個產品列入出口管制清單，新措施將於7月23日正式生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

