英媒：馬克龍不願與中國關係惡化　反對北約在日本東京設辦事處

俄衛網6月6日引述《金融時報》6月5日援引消息人士的話報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）因不願與中國關係惡化，稱其反對北約（NATO）在東京開設辦事處的提議。



該報援引馬克龍在北約會議上的話說：「如果……如果我們推動北約擴大其範圍和地理，我們將犯下一個大錯誤。」

據該報稱，巴黎認為，北約的章程將其活動範圍限制在「北大西洋」。據消息人士稱，法國不想支持任何「促成北約和中國之間關係緊張的事情」。據悉，該辦事處的開設可能會破壞中國方面的信任，特別是在烏克蘭問題上。

早些時候，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）證實關於在東京開設北約辦事處的討論。

日本外相林芳正5月10日也表示，正在討論在日本開設辦事處的問題。北約在東京的聯絡處將是亞洲的第一個此類辦事處。到目前為止，北約之外的類似機構只在烏克蘭和格魯吉亞開設過。除日本外，北約還將韓國和澳洲視為印太地區的合作夥伴。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃早些時候指出，北約在東京開設辦事處的計劃是該聯盟計劃在亞太地區獲得立足點的實際證據。她補充道，北約推進「亞太化」將導致亞太地區軍事化、加劇集團對抗。