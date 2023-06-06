前工程主管指控中國人員曾調閱TikTok香港用戶數據　字節跳動否認

字節跳動（Bytedance）前駐美工程主管余英濤（Yintao Yu，音譯）入稟控告公司不當解僱，美媒6月5日報道，他在最新提交的法庭文件內，指控字節跳動內的中國共產黨黨委2018年時曾調閱部份TikTok香港用戶的數據。字節跳動回應稱指控毫無根據，又稱對方之前在解僱後5年內都未提出這些指控。



TikTok為抖音海外版，是字節跳動旗下公司。

《華爾街日報》報道，余英濤2017年8月至2018年11月任職字節跳動美國辦事處，擔任工程主管，主要在加州辦公室工作，也曾在洛杉磯和北京的辦公室待過，至2018年11月遭解僱。他在最新提交的法庭文件提出，字節跳動內的公司黨委成員可得到「超級用戶」（superuser）資格，也被稱為「上帝資格」（god credential），可查看字節跳動的所有數據。

他又指根據他看到的紀錄（logs）顯示，公司黨委2018年時曾查閱香港抗議者、民權主義者及其支持者的用戶數據，又指控公司黨委監視香港用戶在TikTok上傳與示威活動相關的內容。

余英濤還指控字節跳動為中國共產黨保留一個用來訪問美國用戶數據的「後門渠道」。

字節跳動：強烈反對

字節跳動發言人回應指，公司強烈反對有關指控，並稱指控是毫無根據的主張。發言人又指余英濤過去的工作內容是一款名為Flipagram的應用程式（App），這程式數年前因商業原因停止營運。

發言人稱，余英濤2018年被解僱，他在之後5年內都沒有提出這些指控，批評對方的行為顯然是為了吸引傳媒關注。