印度航空飛美國客機故障　 迫降俄羅斯掀安全爭議

撰文：蕭通
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印度航空公司（Air India）6月6日一架從德里（Delhi）飛往美國三藩市的客機，因其中一個引擎出現技術問題，被迫在俄羅斯一個機場降落。美國聯合航空（United Airlines）行政總裁柯比（Scott Kirby）前一天曾警告，如果載有美國公民的客機在俄羅斯降落，將會有潛在危機。

印度航空表示，涉事的波音777 客機載有216名乘客及16名機組人員，會在俄羅斯的酒店過夜。該公司計劃7日派出一架飛機，接載他們到原定目的地。對於乘客的詳細資料，印航表示無法提供。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯為反擊多國的制裁措施，禁止歐美多國航空公司取道其領空。不過，印度航空和部份中國、非洲的航空公司，仍繼續飛越俄羅斯，以減少飛行時間。

今年2月，美國參議員曾敦促總統拜登（Joe Biden）介入，禁止中國及其他航空公司的赴美客機飛越俄羅斯。美國聯合航空的CEO柯比5日也重申， 載有美國公民的飛機倘被迫降落俄羅斯，恐有潛在危險，要求全面禁止飛往美國的航班取道俄國，從而杜絕風險。

據航班追蹤網站Flightradar24資料，印度航空在此宗迫降事件，6日仍至少有4班客機飛越俄羅斯。

2018年，在美國對伊朗重新實施制裁後，挪威航空公司（Norwegian Air）一架波音 737客機，因引擎問題緊急降落在伊朗。雖然機上186名乘客和6名機組人員很快離開，但受美國的制裁影響，挪威航空無法進口零件維修飛機，航機滯留伊朗逾2個月。

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