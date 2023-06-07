俄防長：烏軍3天反攻損失慘重　美軍參謀主席：烏已做好反攻準備

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）6月6日表示，烏克蘭過去3天於多處戰線發動反攻，但均被俄軍挫敗，未能達到目的，反而損失慘重。他表示，在過去3天戰鬥中，烏軍有3,715名士兵傷亡，損失52輛坦克、207輛裝甲車、5架飛機、2架直升機、48門火炮和53架無人機。



紹伊古指出，在6月4日，烏軍第23和第31機械化旅在5個方向企圖進攻，但遭受不小損失。烏軍翌日試圖用5個旅的力量，從7個方向發動進攻，但遭受更大挫敗。不過，俄軍在這數日間也有傷亡，共有71人犧牲、210人負傷。

紹伊古又批評，烏克蘭炸毀新卡霍夫卡（Nova Kakhovka） 水壩 ，目的是將部隊從赫爾松（Kherson）方向轉移到其他區域。

5月25日，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）會見記者。（路透社）

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，需由烏克蘭宣布反攻行動是否已經正式開始，但知道烏克蘭已為反擊俄羅斯做好充分準備，包括美國在內的其他國家，亦為烏克蘭即將到來的戰鬥提供大量培訓、物資和彈藥。但他指現時判斷結果為之過早，認為像諾曼第戰役或任何其他重大戰事一樣，俄烏戰鬥會隨時間發生變化，有攻守、有進退，預期這場戰爭將會十分漫長。